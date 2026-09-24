Top.Mail.Ru
Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Трек-лист
Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Rasputin - Club Mix, Rasputin - Boney M. 2000 Version, Rasputin - Majestic X Boney M., Rasputin - Bassflow 4.0 Mix, Painter Man - B-Side, Never Change Lovers In The Middle Of The Night - B-Side
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка

Классика диско сингл «Rasputin» 1978 года, который до сих пор остается одной из самых популярных песен Boney M, на фиолетовом виниле



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029467314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
Rasputin
Жанр
Диско
Трек-лист
Rasputin, Rasputin - Maxi Version, Rasputin - Club Mix, Rasputin - Boney M. 2000 Version, Rasputin - Majestic X Boney M., Rasputin - Bassflow 4.0 Mix, Painter Man - B-Side, Never Change Lovers In The Middle Of The Night - B-Side
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
50 Years Of Boney M.
Страна производитель
США
Описание
Классика диско сингл «Rasputin» 1978 года, который до сих пор остается одной из самых популярных песен Boney M, на фиолетовом виниле


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - Rasputin (Purple) (0198029467314) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...