Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка
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Описание товара Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка
Братья Кавалера, основатели и бывшие участники группы Sepultura, выпускают перезаписанную версию раннего альбома Schizophrenia, вышедшего первоначально в 1987 году Издание на цветном виниле. В 2023 году Макс и Игорь Кавалера, широко известные как основатели и бывшие участники Sepultura, совершили то, что некоторые сочли бы невозможным: они перезаписали свои самые ранние релизы, Morbid Visions и Bestial Devastation, и перезаписали их с невероятной интенсивностью. Это риск, на который мало кто пойдет, и тем не менее, они искусно и продуктивно реализовали свой безошибочно узнаваемый звук с помощью средств, которые можно описать только как волшебство или путешествие во времени. Cavalera стала синонимом экстремального металла, имя, которое до сих пор пользуется большим уважением, семейное наследие, основанное на десятилетиях музыкальной агрессии. Теперь они открывают последнюю главу своей трилогии первых дней. Schizophrenia — икона раннего трэш- и дэт-метала, имя, нарицательное для всех, кто интересуется экстремальным металлом. Это был момент, когда братья превратили свои мрачные, шероховатые, быстрые песни в нечто более зрелое, развитое и техничное. Теперь, десятилетия спустя, они снова отворили сумасшедший дом Schizophrenia.
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