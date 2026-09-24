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Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка

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Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 1
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 2
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 3
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 4
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 5
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 6
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 7
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 8
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 9
Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cavalera Conspiracy
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 1
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 2
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 3
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 4
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 5
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 6
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 7
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 8
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 9
  • Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718046
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629724474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cavalera Conspiracy
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, From The Past Comes The Storms, To The Wall, Escape To The Void, Inquisition Symphony, Screams Behind The Shadows, Septic Schizo, The Abyss, R.I.P. (Rest In Pain), Nightmares Of Delirium
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка

Братья Кавалера, основатели и бывшие участники группы Sepultura, выпускают перезаписанную версию раннего альбома Schizophrenia, вышедшего первоначально в 1987 году Издание на цветном виниле. В 2023 году Макс и Игорь Кавалера, широко известные как основатели и бывшие участники Sepultura, совершили то, что некоторые сочли бы невозможным: они перезаписали свои самые ранние релизы, Morbid Visions и Bestial Devastation, и перезаписали их с невероятной интенсивностью. Это риск, на который мало кто пойдет, и тем не менее, они искусно и продуктивно реализовали свой безошибочно узнаваемый звук с помощью средств, которые можно описать только как волшебство или путешествие во времени. Cavalera стала синонимом экстремального металла, имя, которое до сих пор пользуется большим уважением, семейное наследие, основанное на десятилетиях музыкальной агрессии. Теперь они открывают последнюю главу своей трилогии первых дней. Schizophrenia — икона раннего трэш- и дэт-метала, имя, нарицательное для всех, кто интересуется экстремальным металлом. Это был момент, когда братья превратили свои мрачные, шероховатые, быстрые песни в нечто более зрелое, развитое и техничное. Теперь, десятилетия спустя, они снова отворили сумасшедший дом Schizophrenia.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629724474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cavalera Conspiracy
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, From The Past Comes The Storms, To The Wall, Escape To The Void, Inquisition Symphony, Screams Behind The Shadows, Septic Schizo, The Abyss, R.I.P. (Rest In Pain), Nightmares Of Delirium
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Братья Кавалера, основатели и бывшие участники группы Sepultura, выпускают перезаписанную версию раннего альбома Schizophrenia, вышедшего первоначально в 1987 году Издание на цветном виниле. В 2023 году Макс и Игорь Кавалера, широко известные как основатели и бывшие участники Sepultura, совершили то, что некоторые сочли бы невозможным: они перезаписали свои самые ранние релизы, Morbid Visions и Bestial Devastation, и перезаписали их с невероятной интенсивностью. Это риск, на который мало кто пойдет, и тем не менее, они искусно и продуктивно реализовали свой безошибочно узнаваемый звук с помощью средств, которые можно описать только как волшебство или путешествие во времени. Cavalera стала синонимом экстремального металла, имя, которое до сих пор пользуется большим уважением, семейное наследие, основанное на десятилетиях музыкальной агрессии. Теперь они открывают последнюю главу своей трилогии первых дней. Schizophrenia — икона раннего трэш- и дэт-метала, имя, нарицательное для всех, кто интересуется экстремальным металлом. Это был момент, когда братья превратили свои мрачные, шероховатые, быстрые песни в нечто более зрелое, развитое и техничное. Теперь, десятилетия спустя, они снова отворили сумасшедший дом Schizophrenia.
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