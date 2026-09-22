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Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка

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Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 1
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 2
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 3
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 4
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 5
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 6
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 7
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 8
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 9
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 10
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 11
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 12
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 13
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Surgical Steel
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 1
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 2
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 3
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 4
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 5
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 6
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 7
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 8
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 9
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 10
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 11
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 12
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 13
  • Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361364212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Surgical Steel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)

Отзывы о товаре Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361364212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carcass
Альбом (сингл)
Surgical Steel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1985, Thrasher's Abattoir, Cadaver Pouch Conveyor System, A Congealed Clot Of Blood, The Master Butcher's Apron, Noncompliance To ASTM F899-12 Standard, The Granulating Dark Satanic Mills, Unfit For Human Consumption, 316L Grade Surgical Steel, Captive Bolt Pistol, Mount Of Execution, A Wraith In The Apparatus, Intensive Battery Brooding, Zochrot, Livestock Marketplace, 1985 (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carcass - Surgical Steel (0727361364212) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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