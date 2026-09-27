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King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 2
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 3
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 4
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 5
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 6
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 7
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 8
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 9
Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 2
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 3
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 4
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 5
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 6
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 7
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 8
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 9
  • Виниловая пластинка King Crimson, Islands (0633367910417) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка

Islands - четвертая студийная работа King Crimson, изданная в 1971 году. Это последний альбом группы, содержащий тексты Питера Синфилда и имеющий традиционное звучание в стиле прог-рок. Также, это единственная пластинка группы (за исключением концертной Earthbound) с вокалом Боза Баррела. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Islands - четвертая студийная работа King Crimson, изданная в 1971 году. Это последний альбом группы, содержащий тексты Питера Синфилда и имеющий традиционное звучание в стиле прог-рок. Также, это единственная пластинка группы (за исключением концертной Earthbound) с вокалом Боза Баррела. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Islands (0633367910417) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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