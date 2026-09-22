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Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка

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Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка - фото 1
Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Falling In Reverse
Альбом (сингл)
Popular Monster
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка - фото 1
  • Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717971
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092761214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Falling In Reverse
Альбом (сингл)
Popular Monster
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prequel, Popular Monster, All My Life, Ronald, Voice In My Head, Bad Guy, Watch The World Burn, Trigger Warning, Zombified, No Fear, Last Resort - Reimagined
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка

Falling In Reverse создают гимны, которые провоцируют и вдохновляют. Благодаря сочетанию пафосных заявлений и интимных откровений они всегда на шаг впереди толпы и находят отклик у самой разной аудитории по всему миру. Эта группа, ломающая правила, бросающая вызов жанрам и провокационная, дарит чистые эмоции, наполненные двойным и тройным смыслом, словно коктейли Молотова, брошенные в поп-культуру. С 2017 года группа стремительно развивалась. Их альбомы собрали миллиарды прослушиваний, множество золотых и платиновых сертификатов, признание ведущих СМИ, таких как Pitchfork, Billboard, The New York Times и Forbes, а также несколько синглов номер один на радио.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092761214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Falling In Reverse
Альбом (сингл)
Popular Monster
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prequel, Popular Monster, All My Life, Ronald, Voice In My Head, Bad Guy, Watch The World Burn, Trigger Warning, Zombified, No Fear, Last Resort - Reimagined
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Falling In Reverse создают гимны, которые провоцируют и вдохновляют. Благодаря сочетанию пафосных заявлений и интимных откровений они всегда на шаг впереди толпы и находят отклик у самой разной аудитории по всему миру. Эта группа, ломающая правила, бросающая вызов жанрам и провокационная, дарит чистые эмоции, наполненные двойным и тройным смыслом, словно коктейли Молотова, брошенные в поп-культуру. С 2017 года группа стремительно развивалась. Их альбомы собрали миллиарды прослушиваний, множество золотых и платиновых сертификатов, признание ведущих СМИ, таких как Pitchfork, Billboard, The New York Times и Forbes, а также несколько синглов номер один на радио.


Теги товара: Limited Edition
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