Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка
Falling In Reverse создают гимны, которые провоцируют и вдохновляют. Благодаря сочетанию пафосных заявлений и интимных откровений они всегда на шаг впереди толпы и находят отклик у самой разной аудитории по всему миру. Эта группа, ломающая правила, бросающая вызов жанрам и провокационная, дарит чистые эмоции, наполненные двойным и тройным смыслом, словно коктейли Молотова, брошенные в поп-культуру. С 2017 года группа стремительно развивалась. Их альбомы собрали миллиарды прослушиваний, множество золотых и платиновых сертификатов, признание ведущих СМИ, таких как Pitchfork, Billboard, The New York Times и Forbes, а также несколько синглов номер один на радио.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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