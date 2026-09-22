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Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка

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Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 1
Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 2
Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 3
Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Breathe
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 1
  • Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 2
  • Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 3
  • Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717945
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Характеристики

Бренд
Armada Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Armada
Barcode
[8718522538650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Breathe
Жанр
House
Трек-лист
Armin van Buuren & Goodboys - Forever (Stay Like This), Armin van Buuren & Xoro feat. Yola Recoba - God Is In The Soundwaves, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - Love Is A Drug, Armin van Buuren - Lose This Feeling, Armin van Buuren - Motive, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination (A State of Trance 2024 Anthem), Armin van Buuren feat. GREYLEE - Inevitable, Armin van Buuren & HRRTZ feat. Julia Church - Fire With Fire, Armin van Buuren & Vini Vici feat. ALBA - Whe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Armin van Buuren & Goodboys - Forever (Stay Like This), Armin van Buuren & Xoro feat. Yola Recoba - God Is In The Soundwaves, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - Love Is A Drug, Armin van Buuren - Lose This Feeling, Armin van Buuren - Motive, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination (A State of Trance 2024 Anthem), Armin van Buuren feat. GREYLEE - Inevitable, Armin van Buuren & HRRTZ feat. Julia Church - Fire With Fire, Armin van Buuren & Vini Vici feat. ALBA - When We Come Alive, Armin van Buuren feat. Mila Josef - Bed Of Rain, Armin van Buuren & Just_us - Make It Count, Armin van Buuren - Space Case, Armin van Buuren & Sam Gray - Dream A Little Dream, Armin van Buuren feat. JAI RYU - Let It Be For Love, Armin van Buuren feat. Louis III - Part Of Me, Armin van Buuren & David Guetta feat. Aldae - In The Dark, Rivo vs Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love, Armin van Buuren, Norma Jean Martine, LAWRENT - Euphoria (with ALOK), Armin van Buuren & Punctual feat. EVALINA - Angels, Armin van Buuren & John Christian - All Night, Armin van Buuren & Rob Swire - Sound of You, Armin van Buuren - Es Vedr?, Oliver Heldens & Armin van Buuren feat. Sam Harper - Freedom, Armin van Buuren & Chef'Special - Larger Than Life, Armin van Buuren & Bon Jovi - Keep The Faith, Armin van Buuren & Ahmed Helmy - Racing Spirit, Armin van Buuren & Gryffin - What Took You So Long, Armin van Buurene - ALIVE, ARTBAT & Armin van Buuren - Take Off, Armin van Buuren & D.O.D feat. Laura Welsh - By Now, Camisra & Armin van Buuren - Let Me Show You, Armin van Buuren & Omnia - Love, Armin van Buuren & Agents Of Time feat. ORKID - Love Is Eternity, Armin van Buuren & Hardwell - Follow The Light, Armin van Buuren & W&W - Late Checkout, Armin van Buuren & Natalie Gioia - Viva l'Opera, Armin van Buuren & Moby - extreme Ways, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - High On Love, Armin van Buuren - Pulstar, Armin van Buuren & Natalie Gioia - Freedom's Call, Armin van Buuren feat. Sam Harper - Want Some More, Armin van Buuren & VIZE & Leony - City Lights, Armin van Buuren & Seth Hills feat. Alessia Labate - Gimme The Love, Armin van Buuren & BLR - Bach To The Future, Armin van Buuren feat. Lucky Lou - Sweet Escape, Armin van Buuren & Ben Hemsley feat. Lucy Pullin - Is It Beautiful? (A State of Trance 2025 TRANSFORMATION Anthem), Armin van Buuren & HI LO - Now Love Will Begin, Armin van Buuren & Vini Vici feat. Anna Timofei - Sarabande, Indira Paganotto & Armin van Buuren - Dragon, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Vini Vici, Push - Universal Nation, Pendulum & Armin van Buuren & Rob Swire - Sound Of You

Отзывы о товаре Armin Van Buuren - Breathe (8718522538650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Armada Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Armada
Barcode
[8718522538650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Breathe
Жанр
House
Трек-лист
Armin van Buuren & Goodboys - Forever (Stay Like This), Armin van Buuren & Xoro feat. Yola Recoba - God Is In The Soundwaves, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - Love Is A Drug, Armin van Buuren - Lose This Feeling, Armin van Buuren - Motive, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination (A State of Trance 2024 Anthem), Armin van Buuren feat. GREYLEE - Inevitable, Armin van Buuren & HRRTZ feat. Julia Church - Fire With Fire, Armin van Buuren & Vini Vici feat. ALBA - Whe
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Armin van Buuren & Goodboys - Forever (Stay Like This), Armin van Buuren & Xoro feat. Yola Recoba - God Is In The Soundwaves, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - Love Is A Drug, Armin van Buuren - Lose This Feeling, Armin van Buuren - Motive, Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination (A State of Trance 2024 Anthem), Armin van Buuren feat. GREYLEE - Inevitable, Armin van Buuren & HRRTZ feat. Julia Church - Fire With Fire, Armin van Buuren & Vini Vici feat. ALBA - When We Come Alive, Armin van Buuren feat. Mila Josef - Bed Of Rain, Armin van Buuren & Just_us - Make It Count, Armin van Buuren - Space Case, Armin van Buuren & Sam Gray - Dream A Little Dream, Armin van Buuren feat. JAI RYU - Let It Be For Love, Armin van Buuren feat. Louis III - Part Of Me, Armin van Buuren & David Guetta feat. Aldae - In The Dark, Rivo vs Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love, Armin van Buuren, Norma Jean Martine, LAWRENT - Euphoria (with ALOK), Armin van Buuren & Punctual feat. EVALINA - Angels, Armin van Buuren & John Christian - All Night, Armin van Buuren & Rob Swire - Sound of You, Armin van Buuren - Es Vedr?, Oliver Heldens & Armin van Buuren feat. Sam Harper - Freedom, Armin van Buuren & Chef'Special - Larger Than Life, Armin van Buuren & Bon Jovi - Keep The Faith, Armin van Buuren & Ahmed Helmy - Racing Spirit, Armin van Buuren & Gryffin - What Took You So Long, Armin van Buurene - ALIVE, ARTBAT & Armin van Buuren - Take Off, Armin van Buuren & D.O.D feat. Laura Welsh - By Now, Camisra & Armin van Buuren - Let Me Show You, Armin van Buuren & Omnia - Love, Armin van Buuren & Agents Of Time feat. ORKID - Love Is Eternity, Armin van Buuren & Hardwell - Follow The Light, Armin van Buuren & W&W - Late Checkout, Armin van Buuren & Natalie Gioia - Viva l'Opera, Armin van Buuren & Moby - extreme Ways, Armin van Buuren feat. Anne Gudrun - High On Love, Armin van Buuren - Pulstar, Armin van Buuren & Natalie Gioia - Freedom's Call, Armin van Buuren feat. Sam Harper - Want Some More, Armin van Buuren & VIZE & Leony - City Lights, Armin van Buuren & Seth Hills feat. Alessia Labate - Gimme The Love, Armin van Buuren & BLR - Bach To The Future, Armin van Buuren feat. Lucky Lou - Sweet Escape, Armin van Buuren & Ben Hemsley feat. Lucy Pullin - Is It Beautiful? (A State of Trance 2025 TRANSFORMATION Anthem), Armin van Buuren & HI LO - Now Love Will Begin, Armin van Buuren & Vini Vici feat. Anna Timofei - Sarabande, Indira Paganotto & Armin van Buuren - Dragon, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Vini Vici, Push - Universal Nation, Pendulum & Armin van Buuren & Rob Swire - Sound Of You
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