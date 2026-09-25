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Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 1
Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 2
Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Close To You: Burt Bacharach Song Book
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 1
  • Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 2
  • Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733682
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Загружаем...
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Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Close To You: Burt Bacharach Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
Close To You, Wives And Lovers, Raindrops Keep Fallin' On My Head, Do You Know The Way To San Jose, This Girls In Love With You(Real Title Is This Guys In Love With You), The April Fools, Wishin’ And Hopin', You'll Never Get To Heaven, There’s Always Something There To Remind Me, Make It Easy On Yourself, Walk On By, What The World Needs Now Is Love, A House Is Not A Home, Alfie, I Say A Little Prayer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Close To You, Wives And Lovers, Raindrops Keep Fallin' On My Head, Do You Know The Way To San Jose, This Girls In Love With You(Real Title Is This Guys In Love With You), The April Fools, Wishin’ And Hopin', You'll Never Get To Heaven, There’s Always Something There To Remind Me, Make It Easy On Yourself, Walk On By, What The World Needs Now Is Love, A House Is Not A Home, Alfie, I Say A Little Prayer



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Close To You: Burt Bacharach Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
Close To You, Wives And Lovers, Raindrops Keep Fallin' On My Head, Do You Know The Way To San Jose, This Girls In Love With You(Real Title Is This Guys In Love With You), The April Fools, Wishin’ And Hopin', You'll Never Get To Heaven, There’s Always Something There To Remind Me, Make It Easy On Yourself, Walk On By, What The World Needs Now Is Love, A House Is Not A Home, Alfie, I Say A Little Prayer
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Close To You, Wives And Lovers, Raindrops Keep Fallin' On My Head, Do You Know The Way To San Jose, This Girls In Love With You(Real Title Is This Guys In Love With You), The April Fools, Wishin’ And Hopin', You'll Never Get To Heaven, There’s Always Something There To Remind Me, Make It Easy On Yourself, Walk On By, What The World Needs Now Is Love, A House Is Not A Home, Alfie, I Say A Little Prayer


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Nicki Parrott - Close To You: Burt Bacharach Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153802) виниловая пластинка - стоимость товара 10930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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