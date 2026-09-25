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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) - фото 2
Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) - фото 1
  • Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) - фото 2
  • Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733683
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Загружаем...
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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotta Love, Alone Again Naturally, Chuck E's In Love, Will You Still Love Me Tomorrow, You're So Vain, Your Song, My Love, If You Leave Me Now, You Are The Sunshine Of My Life, We're All Alone, Laughter In The Rain, How Deep Is Your Love, Killing Me Softly With His Song, Imagine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-314
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lotta Love, Alone Again Naturally, Chuck E's In Love, Will You Still Love Me Tomorrow, You're So Vain, Your Song, My Love, If You Leave Me Now, You Are The Sunshine Of My Life, We're All Alone, Laughter In The Rain, How Deep Is Your Love, Killing Me Softly With His Song, Imagine



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotta Love, Alone Again Naturally, Chuck E's In Love, Will You Still Love Me Tomorrow, You're So Vain, Your Song, My Love, If You Leave Me Now, You Are The Sunshine Of My Life, We're All Alone, Laughter In The Rain, How Deep Is Your Love, Killing Me Softly With His Song, Imagine
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-314
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lotta Love, Alone Again Naturally, Chuck E's In Love, Will You Still Love Me Tomorrow, You're So Vain, Your Song, My Love, If You Leave Me Now, You Are The Sunshine Of My Life, We're All Alone, Laughter In The Rain, How Deep Is Your Love, Killing Me Softly With His Song, Imagine


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153574) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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