Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб.
В наличии
Код товара: 733666
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитForeigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитJeff Beck - Blow By Blow (Analogue) (0753088007873) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитWar - Greatest Hits (Analogue) (0753088014970) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитWar - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитDr. John - Gris-Gris (Analogue) (0753088754678) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитLynyrd Skynyrd - Nuthin' Fancy (Analogue) (0753088213779) винило...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитLynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) ...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитForeigner - Double Vision (Analogue) (0753088754975) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитForeigner - 4 (Analogue) (0753088756962) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитGenesis - Nursery Cryme (Analogue) (0753088752674) виниловая пла...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитGenesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274...
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитMatchbox Twenty - Yourself Or Someone Like You (Analogue) (07530...
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Enrico Rava
Альбом (сингл)
Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Old Stockholm, Nature Boy, There's No You, My Funny Valentine, Vision, It Ain't Necessarily So, Gnid, Fran Dance, Good Bye
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка - стоимость товара 10930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Enrico Rava - Renaissance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153871) виниловая пластинка