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Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 1
Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 2
Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
When Your Lover Has Gone
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 1
  • Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 2
  • Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733667
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Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка
10 930 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
When Your Lover Has Gone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zoot's Hymns, The Red Door, Gabriela, When Your Lover Has Gone, Hi Fly, 'Tis Autumn, Come Rain Or Come Shine, In Your Own Sweet Way, Waltz For Allison, The Red Blouse, Image
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка

Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс завоевал большую популярность, особенно в Японии. Изысканный тембр и подход Хиггинса часто сравнивают с Биллом Эвансом, одним из самых влиятельных и успешных джазовых пианистов всех времен. Хиггинс чувствовал себя в своей стихии, играя мелодии с грувом и свингом, никогда не перебарщивая. Вместе с Джоном Доутеном на тенор-саксофоне, Филом Фланниганом на басу и Дэнни Бергером на ударных, квартет исполняет популярные джазовые стандарты и захватывающие оригинальные композиции Хиггинса на этом неизменно зажигательном альбоме. Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве лидера группы насчитывает более 25 записей. Альбом «When Your Lover Has Gone» был записан 3 и 4 февраля 1994 года в студии New River Studios (Форт-Лодердейл, Флорида), а продюсированием, сведением и мастерингом занимался легендарный звукоинженер Тэцуо Хара.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
When Your Lover Has Gone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zoot's Hymns, The Red Door, Gabriela, When Your Lover Has Gone, Hi Fly, 'Tis Autumn, Come Rain Or Come Shine, In Your Own Sweet Way, Waltz For Allison, The Red Blouse, Image
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс завоевал большую популярность, особенно в Японии. Изысканный тембр и подход Хиггинса часто сравнивают с Биллом Эвансом, одним из самых влиятельных и успешных джазовых пианистов всех времен. Хиггинс чувствовал себя в своей стихии, играя мелодии с грувом и свингом, никогда не перебарщивая. Вместе с Джоном Доутеном на тенор-саксофоне, Филом Фланниганом на басу и Дэнни Бергером на ударных, квартет исполняет популярные джазовые стандарты и захватывающие оригинальные композиции Хиггинса на этом неизменно зажигательном альбоме. Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве лидера группы насчитывает более 25 записей. Альбом «When Your Lover Has Gone» был записан 3 и 4 февраля 1994 года в студии New River Studios (Форт-Лодердейл, Флорида), а продюсированием, сведением и мастерингом занимался легендарный звукоинженер Тэцуо Хара.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Eddie Higgins - When Your Lover Has Gone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153949) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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