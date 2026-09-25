Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка
Билл Шарлап — один из самых выдающихся джазовых пианистов своего поколения. Его энциклопедические знания американского песенного наследия не имеют себе равных, а его чудесная техника игры, впечатляющее мастерство и воображение делают его выступление приятным для прослушивания в любое время. Шарлап записал несколько превосходных альбомов для японского лейбла Venus Records со своим замечательным New York Trio (в состав которого входили Джей Леонхарт и Билл Стюарт). Для этого релиза он выбрал несколько иное направление: трио без ударных с гитаристом Питером Бернштейном и басистом Питером Вашингтоном. Присутствие гитариста вместо барабанщика придает звучанию трио более мягкую, интимную текстуру. Это также позволяет басовому тембру раскрыться в полной мере, давая волю виртуозности Вашингтона. Тембр Шарлапса безупречен, а его соло захватывающе красивы. Стиль группы может показаться старомодным на первый взгляд, но их интерпретации классических произведений современны, изысканны и урбанистичны. Как подтвердит Тони Беннетт, сотрудничавший, среди прочих, с Биллом Шарлапом, трио Билла Шарлапа практически не имеет себе равных среди современных джазовых ансамблей, работающих в мейнстриме – никто не может так захватывающе и трогательно воплотить в жизнь Великий американский песенник. Для поклонников джаза "I'm Old Fashioned" – это уникальный музыкальный опыт: давние соратники Шарлапа – басист Питер Вашингтон и барабанщик Кенни Вашингтон, дополненные легендой гитары Питером Бернштейном – идеально гармонируют с удостоенным премии "Грэмми", высокоодаренным и чутким пианистом. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «I'm Old Fashioned», записанного на 45 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Bill Charlap - I'm Old Fashioned (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153611) виниловая пластинка