Top.Mail.Ru
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 1
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 2
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 1
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 2
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка

Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Silent Night, Good King Wenceslas, It Came Upon Midnight Clear, Joy To The World, We Wish You A Merry Christmas, The First Noel, Winter Dreams, We Three Kings Of Orient Are, O Come, O Come, Emmanuel, Hark ! The Herald Angels Sing, The Little Drummer Boy, Jingle Bells
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Благодаря многочисленным альбомам, выпущенным на лейбле Venus Records, Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых музыкантов Японии. Хиггинс, скончавшийся в 2009 году, был одним из тех редких пианистов, которые точно знали, где найти лучшие аккорды на клавиатуре, чтобы рассказать ту историю, которую он хотел рассказать. Он также умел охватывать весь музыкальный ландшафт, не перебарщивая и не переигрывая.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153796) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...