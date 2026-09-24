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Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 1
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 5
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 6
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 7
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 8
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Mudd Club
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602448745354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Mudd Club
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mudd Club Show Start, Chunga's Revenge, Keep It Greasy, OutNow, City of Tiny Lites (Edited), Pound for a Brown, You Are What You Is, You Didn't Try to Call Me, I Ain't Got No Heart, Love of My Life, Easy Meat, Mudd Club, The Meek Shall Inherit Nothing, Joe's Garage, Why Does It Hurt When I Pee?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mudd Club Show Start, Chunga's Revenge, Keep It Greasy, OutNow, City of Tiny Lites (Edited), Pound for a Brown, You Are What You Is, You Didn't Try to Call Me, I Ain't Got No Heart, Love of My Life, Easy Meat, Mudd Club, The Meek Shall Inherit Nothing, Joe's Garage, Why Does It Hurt When I Pee?



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602448745354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Mudd Club
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mudd Club Show Start, Chunga's Revenge, Keep It Greasy, OutNow, City of Tiny Lites (Edited), Pound for a Brown, You Are What You Is, You Didn't Try to Call Me, I Ain't Got No Heart, Love of My Life, Easy Meat, Mudd Club, The Meek Shall Inherit Nothing, Joe's Garage, Why Does It Hurt When I Pee?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mudd Club Show Start, Chunga's Revenge, Keep It Greasy, OutNow, City of Tiny Lites (Edited), Pound for a Brown, You Are What You Is, You Didn't Try to Call Me, I Ain't Got No Heart, Love of My Life, Easy Meat, Mudd Club, The Meek Shall Inherit Nothing, Joe's Garage, Why Does It Hurt When I Pee?


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Frank Zappa - Mudd Club (0602448745354) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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