Malcolm McLaren - Paris (0198028035019) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Malcolm McLaren
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717728
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028035019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Malcolm McLaren
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mon Di? S?ni?, Walking with Satie, P?re Lachaise, Miles and Miles of Miles Davis, Jazz is Paris, Rue Dauphine, Paris Paris, Je t'aime... Moi non plus, Club Le Narcisse, La main parisienne, Driving Into Delirium, Revenge of the Flowers, In the Absence of the Parisienne, Anthem, Who the Hell is Sonia Rykiel?, Paris un, Paris deux, Paris trois, Paris quatre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Malcolm McLaren - Paris (0198028035019) виниловая пластинка
Малкольм Макларен, менеджер New York Dolls, затем Sex Pistols, писатель, музыкант, модельер, записал несколько собственных альбомов Переиздание на виниле к 30-летию его альбома «Paris». В 1994 году Макларен записал концептуальный альбом Paris, в котором приняли участие такие выдающиеся французские звезды, как актриса Катрин Денев, певица и актриса Франсуаза Арди и модельер Соня Рикель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028035019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Malcolm McLaren
Альбом (сингл)
PARIS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mon Di? S?ni?, Walking with Satie, P?re Lachaise, Miles and Miles of Miles Davis, Jazz is Paris, Rue Dauphine, Paris Paris, Je t'aime... Moi non plus, Club Le Narcisse, La main parisienne, Driving Into Delirium, Revenge of the Flowers, In the Absence of the Parisienne, Anthem, Who the Hell is Sonia Rykiel?, Paris un, Paris deux, Paris trois, Paris quatre
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Малкольм Макларен, менеджер New York Dolls, затем Sex Pistols, писатель, музыкант, модельер, записал несколько собственных альбомов Переиздание на виниле к 30-летию его альбома «Paris». В 1994 году Макларен записал концептуальный альбом Paris, в котором приняли участие такие выдающиеся французские звезды, как актриса Катрин Денев, певица и актриса Франсуаза Арди и модельер Соня Рикель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Malcolm McLaren - Paris (0198028035019) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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