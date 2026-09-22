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Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка

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Roxette - Don&#039;T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка - фото 1
Roxette - Don&#039;T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxette - Don&#039;T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxette - Don&#039;T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721601
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732966650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
June Afternoon, You Don't Understand Me, The Look, Dressed For Success (US Single Mix), Listen To Your Heart (Swedish Single Edit), Dangerous (Single Version), It Must Have Been Love, Joyride (Brain Malouf US Single Mix), Fading Like A Flower (Every Time You Leave), Milk And Toast And Honey, The Big L., Spending My Time, How Do You Do!, Almost Unreal, Sleeping In My Car (Single Edit), Crash! Boom! Bang! (Single Edit), Vulnerable (Single Edit), She Doesn't Live Here Anymore, I Don?t Want To Get H
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка

Тридцать лет назад Roxette выпустили свой первый сборник лучших хитов «Don't Bore Us – Get to the Chorus!». Альбом имел огромный успех по всему миру: было продано более семи миллионов экземпляров. Совершенно новое юбилейное издание, посвящённое 30-летию, включает два дополнительных трека, отсутствовавших на оригинальном издании, а также новые аннотации. Издание на черном виниле. Первоначально выпущенный очень ограниченным тиражом на виниле, он быстро стал редким и желанным предметом коллекционирования. Теперь поклонники могут впервые за десятилетия вновь открыть для себя этот знаковый релиз на виниле — выход идеально совпал с возвращением Пера Гессле на сцену в составе Roxette после более чем десятилетнего перерыва.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Roxette - Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits (5021732966650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732966650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Don'T Bore Us Get To The Chorus! Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
June Afternoon, You Don't Understand Me, The Look, Dressed For Success (US Single Mix), Listen To Your Heart (Swedish Single Edit), Dangerous (Single Version), It Must Have Been Love, Joyride (Brain Malouf US Single Mix), Fading Like A Flower (Every Time You Leave), Milk And Toast And Honey, The Big L., Spending My Time, How Do You Do!, Almost Unreal, Sleeping In My Car (Single Edit), Crash! Boom! Bang! (Single Edit), Vulnerable (Single Edit), She Doesn't Live Here Anymore, I Don?t Want To Get H
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Тридцать лет назад Roxette выпустили свой первый сборник лучших хитов «Don't Bore Us – Get to the Chorus!». Альбом имел огромный успех по всему миру: было продано более семи миллионов экземпляров. Совершенно новое юбилейное издание, посвящённое 30-летию, включает два дополнительных трека, отсутствовавших на оригинальном издании, а также новые аннотации. Издание на черном виниле. Первоначально выпущенный очень ограниченным тиражом на виниле, он быстро стал редким и желанным предметом коллекционирования. Теперь поклонники могут впервые за десятилетия вновь открыть для себя этот знаковый релиз на виниле — выход идеально совпал с возвращением Пера Гессле на сцену в составе Roxette после более чем десятилетнего перерыва.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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