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Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка

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Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 1
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 2
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 3
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 4
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 5
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 6
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 7
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 8
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 9
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 10
Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 8
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 9
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 10
  • Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617479
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753691090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Soul
Трек-лист
Rehab (Album Version), You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted, Valerie (Live At BBC Radio 1 Live Lounge, London / 2007), Cupid (Deluxe Edition Version), Monkey Man, Some Unholy War (Down Tempo), Hey Little Rich Girl, You're Wondering Now, To Know Him Is To Love Him (Live For Napsterlive, London/2006), Love Is A Losing Game (Original Demo)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering, Deluxe Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rehab (Album Version), You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted, Valerie (Live At BBC Radio 1 Live Lounge, London / 2007), Cupid (Deluxe Edition Version), Monkey Man, Some Unholy War (Down Tempo), Hey Little Rich Girl, You're Wondering Now, To Know Him Is To Love Him (Live For Napsterlive, London/2006), Love Is A Losing Game (Original Demo)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753691090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Amy Winehouse
Альбом (сингл)
Back To Black
Жанр
Soul
Трек-лист
Rehab (Album Version), You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted, Valerie (Live At BBC Radio 1 Live Lounge, London / 2007), Cupid (Deluxe Edition Version), Monkey Man, Some Unholy War (Down Tempo), Hey Little Rich Girl, You're Wondering Now, To Know Him Is To Love Him (Live For Napsterlive, London/2006), Love Is A Losing Game (Original Demo)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering, Deluxe Edition
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rehab (Album Version), You Know I'm No Good, Me & Mr Jones, Just Friends, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own, Wake Up Alone, Some Unholy War, He Can Only Hold Her, Addicted, Valerie (Live At BBC Radio 1 Live Lounge, London / 2007), Cupid (Deluxe Edition Version), Monkey Man, Some Unholy War (Down Tempo), Hey Little Rich Girl, You're Wondering Now, To Know Him Is To Love Him (Live For Napsterlive, London/2006), Love Is A Losing Game (Original Demo)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amy Winehouse - Back To Black (Half Speed) (0600753691090) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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