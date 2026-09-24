Bill Evans - Consecration (8719262038400) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Consecration
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 717724
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Consecration
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, Emily, The Two Lonely People, It For Your Love, erson I Knew, Polka Dots And Moonbeams, Knit For Mary F, Someday My Prince Will Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans - Consecration (8719262038400) виниловая пластинка
Consecration I — посмертный концертный альбом легендарного джазового пианиста Билла Эванса . Записи были сделаны во время последних выступлений Эванса в Keystone Korner в Сан-Франциско с 31 августа по 7 сентября 1980 года. Consecration 1 демонстрирует фирменный интроспективный стиль Эванса, сочетающий лирические фразировки со сложными гармоническими прогрессиями. В альбоме Эванс участвует вместе с басистом Марком Джонсоном и барабанщиком Джо ЛаБарберой образуя трио, которое представило глубоко экспрессивные интерпретации джазовых стандартов и оригинальные композиции. Такие треки, как « You and the Night And the Music », « Emily » и « Someday My Prince Will Come », подчёркивают тонкое прикосновение и виртуозную импровизацию Эванса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Consecration
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, Emily, The Two Lonely People, It For Your Love, erson I Knew, Polka Dots And Moonbeams, Knit For Mary F, Someday My Prince Will Come
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Consecration I — посмертный концертный альбом легендарного джазового пианиста Билла Эванса . Записи были сделаны во время последних выступлений Эванса в Keystone Korner в Сан-Франциско с 31 августа по 7 сентября 1980 года. Consecration 1 демонстрирует фирменный интроспективный стиль Эванса, сочетающий лирические фразировки со сложными гармоническими прогрессиями. В альбоме Эванс участвует вместе с басистом Марком Джонсоном и барабанщиком Джо ЛаБарберой образуя трио, которое представило глубоко экспрессивные интерпретации джазовых стандартов и оригинальные композиции. Такие треки, как « You and the Night And the Music », « Emily » и « Someday My Prince Will Come », подчёркивают тонкое прикосновение и виртуозную импровизацию Эванса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Evans - Consecration (8719262038400) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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