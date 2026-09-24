Ofra Haza - Ofra Haza (coloured) (8719262039063) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ofra Haza
Альбом (сингл)
Ofra Haza
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 717723
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ofra Haza
Альбом (сингл)
Ofra Haza
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Show Me, Amore, Im Nin Alu-2000, Sixth Sense, My Ethiopian Boy, Ahava, No Time To Hate, You've Got A Friend, You, Give Me A Sign, One Day
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ofra Haza - Ofra Haza (coloured) (8719262039063) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж 180-граммового золотистого винила. Включает вставку с текстами песен. Тираж всего 750 пронумерованных экземпляров. Ofra Haza — одноимённый альбом израильской певицы Офры Хазы вышедший в 1997 году . Продюсером альбома выступил Фрэнк Петерсон (Enigma, Gregorian), а на бас-гитаре сыграл Пино Палладино . Альбом был записан в Гамбурге и на студиях Abbey Road в Лондоне и содержит обновлённую версию хита « Im Nin' Alu ». В него также вошли синглы « Show Me » и « Give Me a Sign ». Это был последний полноформатный студийный альбом Офры Хазы перед её кончиной в 2000 году. Альбом Ofra Haza выпущен ограниченным тиражом в 750 пронумерованных экземпляров на золотистом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ofra Haza
Альбом (сингл)
Ofra Haza
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Show Me, Amore, Im Nin Alu-2000, Sixth Sense, My Ethiopian Boy, Ahava, No Time To Hate, You've Got A Friend, You, Give Me A Sign, One Day
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
LP — лимитированный тираж 180-граммового золотистого винила. Включает вставку с текстами песен. Тираж всего 750 пронумерованных экземпляров. Ofra Haza — одноимённый альбом израильской певицы Офры Хазы вышедший в 1997 году . Продюсером альбома выступил Фрэнк Петерсон (Enigma, Gregorian), а на бас-гитаре сыграл Пино Палладино . Альбом был записан в Гамбурге и на студиях Abbey Road в Лондоне и содержит обновлённую версию хита « Im Nin' Alu ». В него также вошли синглы « Show Me » и « Give Me a Sign ». Это был последний полноформатный студийный альбом Офры Хазы перед её кончиной в 2000 году. Альбом Ofra Haza выпущен ограниченным тиражом в 750 пронумерованных экземпляров на золотистом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Ofra Haza - Ofra Haza (coloured) (8719262039063) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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