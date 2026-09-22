Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White
**Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE с LCD-экраном — эффективное охлаждение и стильный дизайн!** Ищете надёжное решение для охлаждения вашего компьютера? Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE — идеальный выбор для систем на базе процессоров Intel и AMD. **Почему стоит выбрать Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE?** * **Высокая производительность:** вентилятор способен справляться с системами мощностью до 350 Вт, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. * **Стильный дизайн:** белый цвет и LCD-экран придают вашему компьютеру современный вид. * **Совместимость:** подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD, что делает его универсальным решением для многих систем. * **Надёжность:** высококачественные компоненты гарантируют долгий срок службы и стабильную работу. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с вентилятором Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 750 руб.2688 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36...
-
В наличииЦена 18 760 руб.4690 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 G...
-
В наличииЦена 19 600 руб.4900 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White