Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White
Система охлаждения ID-Cooling SL240 обладает 2-секционным алюминиевым радиатором, к которому прикреплены два 120-мм вентилятора. Радиатор рассеивает тепло мощностью 300 Вт, благодаря чему система обеспечивает стабильную работу производительных многоядерных процессоров. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, при этом уровень шума не превышает 29.9 Дб. Настраиваемая ARGB-подсветка вентиляторов позволяет придать корпусу ПК оригинальности. Помпа системы охлаждения ID-Cooling SL240 вращается со скоростью 2500 об/мин, за счет чего обеспечивается быстрая циркуляция жидкости. Это позволяет быстрее охлаждать процессор при высоких нагрузках. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров AMD и Intel. Наличие LCD-дисплея помогает мониторить температуру процессора, напряжение, частоту и скорость вращения вентиляторов. Трубки длиной 400 мм дают возможность установить систему охлаждения в любом месте корпуса ПК.
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