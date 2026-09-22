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Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016)

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Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016) - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717604
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х16
Вес, кг.
20.1

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016)

Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016)



Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Тип подсветки
RGB
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для процессора Alseye CPU i600 Pro-B (AS.01.10.0016)


Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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