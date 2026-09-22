Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718951
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
31.36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х15
Вес, кг.
11.5
Описание товара Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW
Вентилятор в корпус XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C — это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить охлаждение своего компьютера и добавить стильный акцент в его дизайн. Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C обеспечит эффективное охлаждение компонентов вашего компьютера, а его стильный дизайн с ARGB-подсветкой станет настоящим украшением вашего системного блока.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
31.36
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор в корпус XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C — это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить охлаждение своего компьютера и добавить стильный акцент в его дизайн. Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C обеспечит эффективное охлаждение компонентов вашего компьютера, а его стильный дизайн с ARGB-подсветкой станет настоящим украшением вашего системного блока.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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