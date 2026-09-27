Система водяного охлаждения DeepСool LS520 (R-LS520-BKAMNT-G-1)
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Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, TR4, TRX4
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599573
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, TR4, TRX4
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х36
Вес, кг.
13.3
Описание товара Система водяного охлаждения DeepСool LS520 (R-LS520-BKAMNT-G-1)
Система охлаждения DEEPCOOL LS520 предназначена для улучшения процесса отведения тепла от центрального процессора (CPU) и других компонентов компьютера. Модель имеет радиатор из алюминиевых ребер и 2 вентилятора размером 12 см. Благодаря конструкции вентиляторов и радиатора уровень шума во время работы превышает 32.9 дБ. В целом DEEPCOOL LS520 WH – надежная система охлаждения, которая поможет поддерживать низкую температуру процессора и других компонентов, улучшая их производительность и долговечность.
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Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, TR4, TRX4
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2250 об/мин
Уровень шума
32.9
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Система охлаждения DEEPCOOL LS520 предназначена для улучшения процесса отведения тепла от центрального процессора (CPU) и других компонентов компьютера. Модель имеет радиатор из алюминиевых ребер и 2 вентилятора размером 12 см. Благодаря конструкции вентиляторов и радиатора уровень шума во время работы превышает 32.9 дБ. В целом DEEPCOOL LS520 WH – надежная система охлаждения, которая поможет поддерживать низкую температуру процессора и других компонентов, улучшая их производительность и долговечность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения DeepСool LS520 (R-LS520-BKAMNT-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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