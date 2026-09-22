Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 — это эффективное и стильное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает надёжное охлаждение процессора, что помогает поддерживать стабильную работу системы даже при высоких нагрузках. MSI MAG CORELIQUID A13 360 оснащена тремя вентиляторами с подсветкой ARGB, которые создают мощный поток воздуха для эффективного охлаждения. Радиатор размером 360 мм обеспечивает большую площадь охлаждения, что способствует более эффективному отводу тепла от процессора. Эта система охлаждения станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.
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