Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) - фото 1
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Уровень шума
20
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) - фото 1
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Уровень шума
20
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х46х30
Вес, кг.
11.48

Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)

Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 — это эффективное и стильное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает надёжное охлаждение процессора, что помогает поддерживать стабильную работу системы даже при высоких нагрузках. MSI MAG CORELIQUID A13 360 оснащена тремя вентиляторами с подсветкой ARGB, которые создают мощный поток воздуха для эффективного охлаждения. Радиатор размером 360 мм обеспечивает большую площадь охлаждения, что способствует более эффективному отводу тепла от процессора. Эта система охлаждения станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Уровень шума
20
Развернуть
Материал радиатора
медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 — это эффективное и стильное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает надёжное охлаждение процессора, что помогает поддерживать стабильную работу системы даже при высоких нагрузках. MSI MAG CORELIQUID A13 360 оснащена тремя вентиляторами с подсветкой ARGB, которые создают мощный поток воздуха для эффективного охлаждения. Радиатор размером 360 мм обеспечивает большую площадь охлаждения, что способствует более эффективному отводу тепла от процессора. Эта система охлаждения станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...