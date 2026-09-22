Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект из 10 вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800
Уровень шума
33.2
Размеры в упаковке, см
56х40х34
Вес, кг.
19.3
Описание товара Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019)
Вентилятор ALSEYE i12B-K10 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор ALSEYE i12B-K10, вы получаете качественный продукт по доступной цене.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект из 10 вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800
Уровень шума
33.2
Вентилятор ALSEYE i12B-K10 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор ALSEYE i12B-K10, вы получаете качественный продукт по доступной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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