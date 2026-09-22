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Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004)

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Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 1
Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 2
Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, TR4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+, SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718815
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, TR4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+, SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
36.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х40
Вес, кг.
17.7

Описание товара Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004)

Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004)



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, TR4, AM3, AM3+, FM1, AM2, AM2+, SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
36.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004)


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Alseye i240-W (AS.02.08.0004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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