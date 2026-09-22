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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный

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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 8
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 9
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 10
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 11
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 12
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 13
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 14
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 15
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 16
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 17
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 18
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 4
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  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 12
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 13
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 14
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 15
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 16
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 17
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 18
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 19
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 20
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 21
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 22
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 23
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 24
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 25
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716517
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
2.88

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный

Система охлаждения ID-COOLING SL360 XE отличается универсальностью и подходит для процессорных сокетов AM5, LGA 1150, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, а также ряда других разъемов подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером 396?120?27 мм и медным водоблоком, которые соединены гибкими трубками длиной 465 мм для циркуляции жидкого теплоносителя. Необслуживаемая СЖО с защитой от утечек хладагента имеет в корпусе водоблока дисплей для вывода актуальной температуры ЦПУ. Этот ЖК-дисплей с диагональю 2.1" отображает изображение в разрешении 480х480. Выделенную ЦПУ тепловую энергию в СЖО ID-COOLING SL360 XE рассеивают 3 кулера диаметром 120 мм, установленных на поверхности радиатора. В зависимости от нагрузки на центральный процессор они могут вращаться с частотой от 500 до 1800 об/мин.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
35
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-COOLING SL360 XE отличается универсальностью и подходит для процессорных сокетов AM5, LGA 1150, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, а также ряда других разъемов подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером 396?120?27 мм и медным водоблоком, которые соединены гибкими трубками длиной 465 мм для циркуляции жидкого теплоносителя. Необслуживаемая СЖО с защитой от утечек хладагента имеет в корпусе водоблока дисплей для вывода актуальной температуры ЦПУ. Этот ЖК-дисплей с диагональю 2.1" отображает изображение в разрешении 480х480. Выделенную ЦПУ тепловую энергию в СЖО ID-COOLING SL360 XE рассеивают 3 кулера диаметром 120 мм, установленных на поверхности радиатора. В зависимости от нагрузки на центральный процессор они могут вращаться с частотой от 500 до 1800 об/мин.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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