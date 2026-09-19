Кулер для процессора Noctua NH-D9L
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D9L
Кулер для процессора Noctua NH-D9L отличается компактностью и высокой производительностью. Он способен рассеивать мощность 140 Вт и совместим с множеством распространенных моделей сокетов. Габариты представленной модели составляют 110х95х95 мм. Кулер прекрасно справляется с функцией отвода тепла от процессора. Радиатор сделан из алюминия с медным основанием и имеет башенную конструкцию. В конструкции предусмотрено 4 тепловые трубки. Кулер для процессора Noctua NH-D9L оборудован одним вентилятором, размер которого составляет 92х92 мм. При необходимости возможна установка дополнительного вентилятора. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 400 до 2000 оборотов за минуту. В комплектацию включен набор креплений для сокетов, термопаста и виброкомпенсаторы.
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