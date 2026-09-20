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Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1)

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Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666922
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
38.71
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х43х38
Вес, кг.
12.52

Описание товара Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1)

Система охлаждения DEEPCOOL LD240 предназначена для отвода тепла от процессора. Устройство совместимо с сокетами AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150 и LGA 1155. Система рассеивает мощность до 280 Вт и подходит для обслуживания мощных CPU в составе игровых ПК и производительных универсальных системных блоков. Особенностью модели является жидкокристаллический дисплей, на который выводятся данные о температуре, энергопотреблении и проценте загрузки процессора. В случае нагрева CPU до 85 °C начинает мигать предупреждающий индикатор. Система охлаждения DEEPCOOL LD240 оснащена парой 120-миллиметровых вентиляторов на базе гидродинамических подшипников скольжения. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме в широком диапазоне – от 600 до 2400 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует воздушный поток до 72.04 CFM. Максимальный уровень шума составляет 38.71 дБ. Украшением системы является адресуемая RGB подсветка, которая интегрирована в вентиляторы и водоблок. Ее принципиальным преимуществом является возможность одновременного отображения нескольких цветов.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
38.71
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения DEEPCOOL LD240 предназначена для отвода тепла от процессора. Устройство совместимо с сокетами AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150 и LGA 1155. Система рассеивает мощность до 280 Вт и подходит для обслуживания мощных CPU в составе игровых ПК и производительных универсальных системных блоков. Особенностью модели является жидкокристаллический дисплей, на который выводятся данные о температуре, энергопотреблении и проценте загрузки процессора. В случае нагрева CPU до 85 °C начинает мигать предупреждающий индикатор. Система охлаждения DEEPCOOL LD240 оснащена парой 120-миллиметровых вентиляторов на базе гидродинамических подшипников скольжения. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме в широком диапазоне – от 600 до 2400 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует воздушный поток до 72.04 CFM. Максимальный уровень шума составляет 38.71 дБ. Украшением системы является адресуемая RGB подсветка, которая интегрирована в вентиляторы и водоблок. Ее принципиальным преимуществом является возможность одновременного отображения нескольких цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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