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Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A)

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Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 5
Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717611
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
450

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A)

При разработке нового P8 Silent особое внимание уделялось сфокусированному воздушному потоку и, следовательно, высокому статическому давлению. Вентилятор гарантирует чрезвычайно эффективное охлаждение даже при повышенном сопротивлении воздуха. Поэтому P8 Silent особенно подходит для использования на радиаторах и радиаторах.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
При разработке нового P8 Silent особое внимание уделялось сфокусированному воздушному потоку и, следовательно, высокому статическому давлению. Вентилятор гарантирует чрезвычайно эффективное охлаждение даже при повышенном сопротивлении воздуха. Поэтому P8 Silent особенно подходит для использования на радиаторах и радиаторах.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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