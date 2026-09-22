Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A)
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
450
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P8 Silent Black (ACFAN00301A)
При разработке нового P8 Silent особое внимание уделялось сфокусированному воздушному потоку и, следовательно, высокому статическому давлению. Вентилятор гарантирует чрезвычайно эффективное охлаждение даже при повышенном сопротивлении воздуха. Поэтому P8 Silent особенно подходит для использования на радиаторах и радиаторах.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
При разработке нового P8 Silent особое внимание уделялось сфокусированному воздушному потоку и, следовательно, высокому статическому давлению. Вентилятор гарантирует чрезвычайно эффективное охлаждение даже при повышенном сопротивлении воздуха. Поэтому P8 Silent особенно подходит для использования на радиаторах и радиаторах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 80 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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