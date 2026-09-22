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Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004)

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Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 1
Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 2
Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 3
Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 1
  • Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 2
  • Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 3
  • Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717575
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
24.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
66х37х29
Вес, кг.
14.8

Описание товара Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004)

Вентилятор ALSEYE H120T — это универсальное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён RGB-подсветкой, которая придаст вашей системе стильный вид. Благодаря широкому диапазону скоростей вращения вентилятор обеспечивает оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Поддержка PWM позволяет точно регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Этот вентилятор подходит для большинства компьютерных систем и легко устанавливается на радиатор или корпус компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye H120T Universal (AS.01.02.0004)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
24.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Вентилятор ALSEYE H120T — это универсальное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он оснащён RGB-подсветкой, которая придаст вашей системе стильный вид. Благодаря широкому диапазону скоростей вращения вентилятор обеспечивает оптимальное охлаждение при минимальном уровне шума. Поддержка PWM позволяет точно регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Этот вентилятор подходит для большинства компьютерных систем и легко устанавливается на радиатор или корпус компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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