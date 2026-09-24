Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)
Кулер для процессора с черным цветовым оформлением позволяет охлаждать ЦПУ компьютерной сборки с уровнем тепловыделения до 220 Вт. Устройство башенного типа с высотой 154 мм совместимо с широким рядом процессоров, оснащенных сокетами AM5, LGA 1151-v2, LGA 1200, а также LGA 1851 или другими разъемами. В его конструкции использованы медно-алюминиевое-основание и радиатор большой площади из чистого алюминия. В процессорной системе воздушного охлаждения DEEPCOOL AG400 применены 4 герметичные теплотрубки для наиболее полного переноса тепла от базы к радиатору для рассеивания. Сходящиеся в месте контакта с крышкой ЦПУ в единую плоскость трубки эффективно отводят тепло. На кулере установлен один вентилятор, рассчитанный на частоту вращения от 500 до 2100 об/мин.
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