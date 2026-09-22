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Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125)

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Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125) - фото 1
Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
35.2
  • Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125) - фото 1
  • Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717598
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
64х59х29
Вес, кг.
11.9

Описание товара Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125)

Вентилятор для корпуса ALSEYE Mirror-WR (модель AS.04.06.0125) — это 120-миллиметровый вентилятор, который предназначен для обеспечения эффективного охлаждения внутри компьютерного корпуса.



Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Alseye Cooling (AS.04.06.0125)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Описание
Вентилятор для корпуса ALSEYE Mirror-WR (модель AS.04.06.0125) — это 120-миллиметровый вентилятор, который предназначен для обеспечения эффективного охлаждения внутри компьютерного корпуса.


Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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