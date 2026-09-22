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Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A)

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Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) - фото 1
Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
  • Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717628
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
124

Описание товара Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A)

P9 Max — мощный 92-мм вентилятор с частотой вращения от 450 до 4300 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 6,17 мм и создает воздушный поток до 58,25 куб. футов в минуту. Он обеспечивает точное управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и обладает высокой эффективностью при 0,34 А. Кроме того, он имеет режим 0 дБ для бесшумной работы в режиме холостого хода.



Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic P9 Max Black (ACFAN00300A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
21
Описание
P9 Max — мощный 92-мм вентилятор с частотой вращения от 450 до 4300 об/мин. Вентилятор обеспечивает статическое давление 6,17 мм и создает воздушный поток до 58,25 куб. футов в минуту. Он обеспечивает точное управление скоростью вращения вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) и обладает высокой эффективностью при 0,34 А. Кроме того, он имеет режим 0 дБ для бесшумной работы в режиме холостого хода.


Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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