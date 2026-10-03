Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye Mirror-W-P
Кулер Alseye представляет собой эффективное решение для охлаждения компьютерных корпусов. Этот продукт сочетает в себе продуманный дизайн и надежные технические характеристики, обеспечивая стабильную работу вашего компьютера. Основной элемент устройства — вентилятор диаметром 120 мм, который предоставляет оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Кулер предназначен для корпусного охлаждения, что делает его универсальным выбором для разных типов сборок — от стандартных офисных ПК до мощных игровых систем. Воздушное охлаждение, реализованное в системе, позволяет оперативно отводить избыточное тепло от компонентов компьютера, поддерживая оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Наличие одного вентилятора делает установку предельно быстрой и легкой, а также минимизирует энергопотребление без ущерба для эффективности. Особое внимание заслуживает наличие подсветки, которая добавит визуальной привлекательности вашей системе. Это идеально подойдет для тех, кто хочет придать уникальность и стиль своему компьютеру. Система охлаждения от Alseye — это надежность, эффективность и эстетика в одном устройстве.
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