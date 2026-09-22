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Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB

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Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 1
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 6
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 7
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 8
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 9
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 10
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 11
Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900 об/мин
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 8
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 9
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 10
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 11
  • Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723477
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900 об/мин
Уровень шума
21
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB

Кулер Ocypus Gamma A20 BK ARGB подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 92x92 мм оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Вращение лопастей происходит с постоянной скоростью 1900 об/мин. Прямой контакт тепловых трубок ускоряет отвод тепла от компонентов ПК к кулеру. Декоративная накладка и крыльчатка дополнены FRGB-подсветкой.



Теги товара: Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma A20 WH ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1900 об/мин
Уровень шума
21
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Ocypus Gamma A20 BK ARGB подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 92x92 мм оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Вращение лопастей происходит с постоянной скоростью 1900 об/мин. Прямой контакт тепловых трубок ускоряет отвод тепла от компонентов ПК к кулеру. Декоративная накладка и крыльчатка дополнены FRGB-подсветкой.


Теги товара: Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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