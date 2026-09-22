Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка
12-дюймовый мини-альбом - ограниченный тираж винила Silver Nugget Metallic в обложке с серебристым майларовым покрытием. «Veronica Electronica» , восьмитрековый альбом, дополняющий «Ray of Light» , изначально задумывался Мадонной как альбом ремиксов в 1998 году. В конечном итоге проект был отложен из-за ошеломительного успеха оригинального альбома и череды хитов, которые царили в центре внимания более года. «Ray of Light» был продан тиражом более 16 миллионов копий по всему миру и принёс Мадонне четыре премии «Грэмми», включая награду за лучший поп-альбом. Спустя более 25 лет эта давняя концепция наконец-то воплощается в жизнь. В сборник вошли новые версии клубных ремиксов от Саши , BT и Виктора Кальдероне , а также оригинальная демоверсия « Gone, Gone, Gone » — ранее не издававшаяся запись, спродюсированная Мадонной и Риком Ноуэлсом . Альбом доступен на 12-дюймовом виниле Ultra Clear.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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