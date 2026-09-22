Top.Mail.Ru
Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Veronica Electronica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497810437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Veronica Electronica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World / Substitute For Love (BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit), Ray Of Light (Sasha Twilo Mix Edit), Skin (The Collaboration Remix Edit), Nothing Really Matters (Club 69 Speed Mix Meets The Dub), Sky Fits Heaven (Victor Calderone Future New Edit), Written-By - Madonna, Patrick Leonard, The Power Of Good-Bye (Fabien's Good God Mix Edit), Gone Gone Gone (Original Demo Version)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка

12-дюймовый мини-альбом - ограниченный тираж винила Silver Nugget Metallic в обложке с серебристым майларовым покрытием. «Veronica Electronica» , восьмитрековый альбом, дополняющий «Ray of Light» , изначально задумывался Мадонной как альбом ремиксов в 1998 году. В конечном итоге проект был отложен из-за ошеломительного успеха оригинального альбома и череды хитов, которые царили в центре внимания более года. «Ray of Light» был продан тиражом более 16 миллионов копий по всему миру и принёс Мадонне четыре премии «Грэмми», включая награду за лучший поп-альбом. Спустя более 25 лет эта давняя концепция наконец-то воплощается в жизнь. В сборник вошли новые версии клубных ремиксов от Саши , BT и Виктора Кальдероне , а также оригинальная демоверсия « Gone, Gone, Gone » — ранее не издававшаяся запись, спродюсированная Мадонной и Риком Ноуэлсом . Альбом доступен на 12-дюймовом виниле Ultra Clear.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497810437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Veronica Electronica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World / Substitute For Love (BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit), Ray Of Light (Sasha Twilo Mix Edit), Skin (The Collaboration Remix Edit), Nothing Really Matters (Club 69 Speed Mix Meets The Dub), Sky Fits Heaven (Victor Calderone Future New Edit), Written-By - Madonna, Patrick Leonard, The Power Of Good-Bye (Fabien's Good God Mix Edit), Gone Gone Gone (Original Demo Version)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
12-дюймовый мини-альбом - ограниченный тираж винила Silver Nugget Metallic в обложке с серебристым майларовым покрытием. «Veronica Electronica» , восьмитрековый альбом, дополняющий «Ray of Light» , изначально задумывался Мадонной как альбом ремиксов в 1998 году. В конечном итоге проект был отложен из-за ошеломительного успеха оригинального альбома и череды хитов, которые царили в центре внимания более года. «Ray of Light» был продан тиражом более 16 миллионов копий по всему миру и принёс Мадонне четыре премии «Грэмми», включая награду за лучший поп-альбом. Спустя более 25 лет эта давняя концепция наконец-то воплощается в жизнь. В сборник вошли новые версии клубных ремиксов от Саши , BT и Виктора Кальдероне , а также оригинальная демоверсия « Gone, Gone, Gone » — ранее не издававшаяся запись, спродюсированная Мадонной и Риком Ноуэлсом . Альбом доступен на 12-дюймовом виниле Ultra Clear.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Veronica Electronica (Ultra Clear) (0603497810437) виниловая пластинка - купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...