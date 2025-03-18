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Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 3
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 4
Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Angel Station
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 3
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 4
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Angel Station
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Don't Kill It Carol, You Angel You, Hollywood Town, "Belle" Of The Earth, Platform End, Angels At My Gate, You Are, I Am, Waiting For The Rain, Resurrection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Kill It Carol, You Angel You, Hollywood Town, "Belle" Of The Earth, Platform End, Angels At My Gate, You Are, I Am, Waiting For The Rain, Resurrection



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка

18.03.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 г альбома 1979 г . Плотный цветной конверт , как на оригинале . Звук отличный , музыка замечательная .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Один из двух лучших альбомов Manfred Manns Earth Band . На мой взгляд необходим в коллекции . Рекомендую .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333507]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Angel Station
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Don't Kill It Carol, You Angel You, Hollywood Town, "Belle" Of The Earth, Platform End, Angels At My Gate, You Are, I Am, Waiting For The Rain, Resurrection
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Kill It Carol, You Angel You, Hollywood Town, "Belle" Of The Earth, Platform End, Angels At My Gate, You Are, I Am, Waiting For The Rain, Resurrection


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.03.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2015 г альбома 1979 г . Плотный цветной конверт , как на оригинале . Звук отличный , музыка замечательная .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Один из двух лучших альбомов Manfred Manns Earth Band . На мой взгляд необходим в коллекции . Рекомендую .


Manfred Mann's Earth Band - Angel Station (5060051333507) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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