Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка
Суперпродюсер Тревор Хорн представляет «Echoes - Ancient & Modern», свой дебютный альбом на Deutsche Grammophon, включающий 11 знаковых треков с 1982 по 2012 год, заново открытых с разными голосами и новыми оркестровыми аранжировками. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Харизматичный и новаторский певец и продюсер Тревор Хорн известен тем, что создал звучание 80-х, от «Video Killed the Radio Star» с группой Buggles до «Relax» Frankie Goes To Hollywood, не забывая об опыте работы с Art of Noise, Yes и сотрудничестве с такими артистами, как Пол Маккартни, Род Стюарт, Pet Shop Boys, Лиза Стэнсфилд и Робби Уильямс
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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