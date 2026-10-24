Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 700W M700 (EX292238RUS)
Блок питания ExeGate M700 черного цвета представлен в формате SFX, что делает его подходящим для мини-ПК. Его мощности в 700 Вт достаточно для обеспечения бесперебойной работы подключенных к нему элементов. Несъемные кабели позволяют подсоединить к блоку процессор, материнскую плату, жесткий диск, SSD-накопитель, оптический привод. Мощность по линии 12 В составляет 624 Вт, что предусматривает стабильное напряжение для процессора рабочего ПК. В блоке питания ExeGate M700 установлен вентилятор диаметром 8 см с автоматической регулировкой оборотов. При повышении нагрузки он вращается быстрее, что обеспечивает оптимальное охлаждение блока и подключенных к нему компонентов. Уровень шума работающего вентилятора всего 30 дБ, что равнозначно тихому шепоту. Сертификация блока по стандарту 80 PLUS Silver предусматривает низкие потери электроэнергии. Для стабильной работы блока питания в нем используются механизмы защиты от короткого замыкания, от перепадов напряжения, от перегрузки и перегрева.
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