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Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W

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Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 1
Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 2
Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 3
Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 4
Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 5
Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726776
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W

Автоматическое переключение диапазонов напряжения поддерживает мировые стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу в условиях нестабильной работы электросетей. Прочные, легко прокладываемые плоские кабели улучшают циркуляцию воздуха и упрощают монтаж. Устойчивы к изгибам и поломкам при прокладке кабелей. Поддерживает новейший стандарт питания ATX 3.1. Модели 750 Вт и 850 Вт включают дополнительный кабель PCIe 5.1, совместимый с новейшими видеокартами. Такая компоновка более стабильна, чем традиционные однотранзисторные конструкции, повышает надежность на 50% и снижает нагрев при длительной высокой нагрузке. Независимые DC-DC-модули для 5 В, 3,3 В и -12 В обеспечивают чистое питание с низким уровнем пульсаций, лучшим откликом и меньшим количеством помех. Улучшает переходный процесс на 30%, подавляя всплески и увеличивая срок службы оборудования.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6x(6+2) pin, 16 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое переключение диапазонов напряжения поддерживает мировые стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу в условиях нестабильной работы электросетей. Прочные, легко прокладываемые плоские кабели улучшают циркуляцию воздуха и упрощают монтаж. Устойчивы к изгибам и поломкам при прокладке кабелей. Поддерживает новейший стандарт питания ATX 3.1. Модели 750 Вт и 850 Вт включают дополнительный кабель PCIe 5.1, совместимый с новейшими видеокартами. Такая компоновка более стабильна, чем традиционные однотранзисторные конструкции, повышает надежность на 50% и снижает нагрев при длительной высокой нагрузке. Независимые DC-DC-модули для 5 В, 3,3 В и -12 В обеспечивают чистое питание с низким уровнем пульсаций, лучшим откликом и меньшим количеством помех. Улучшает переходный процесс на 30%, подавляя всплески и увеличивая срок службы оборудования.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W
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Отзывы


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