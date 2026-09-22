Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line FV-750BD 750W
Автоматическое переключение диапазонов напряжения поддерживает мировые стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу в условиях нестабильной работы электросетей. Прочные, легко прокладываемые плоские кабели улучшают циркуляцию воздуха и упрощают монтаж. Устойчивы к изгибам и поломкам при прокладке кабелей. Поддерживает новейший стандарт питания ATX 3.1. Модели 750 Вт и 850 Вт включают дополнительный кабель PCIe 5.1, совместимый с новейшими видеокартами. Такая компоновка более стабильна, чем традиционные однотранзисторные конструкции, повышает надежность на 50% и снижает нагрев при длительной высокой нагрузке. Независимые DC-DC-модули для 5 В, 3,3 В и -12 В обеспечивают чистое питание с низким уровнем пульсаций, лучшим откликом и меньшим количеством помех. Улучшает переходный процесс на 30%, подавляя всплески и увеличивая срок службы оборудования.
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