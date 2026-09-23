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Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)

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Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 1
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 2
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 3
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 4
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 5
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 6
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 7
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 1
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 2
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 3
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 4
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 5
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 6
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 7
  • Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)
3 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)

Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 650W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80 PLUS (R-PF650D-HA0B-EU) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3960 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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