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Блок питания Deepcool PF550 80+ RET купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool PF550 80+ RET

10 Отзывы
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Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 1
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 2
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 3
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 4
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 5
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 1
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 2
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 3
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 4
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 5
  • Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605687
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Deepcool PF550 80+ RET

Блок питания Deepcool PF550 80+ RET



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF550 80+ RET

Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, работает тихо. не гудит. досель не гудит
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Алина Альбертовна

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно работает . Только запах был странный при включении, разобрала оказалось в корпусе были кусочки кала меня все устраивает, все супер спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Именитый и надёжный бренд, установили сами, все замечательно работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Lev K.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке. Очень красивая черная оплётка. Удобно делать кабельменеджмент
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ахтямов Р.

Достоинства:


Комментарий:
обычный лоубюджет БП с китайскими кондерами. Подойдёт для ультрабюджетных маложрущих сборок. Срок службы 3-5 лет в среднем. Потом кондеры вздуваются и теряют ёмкость
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Гусиный кусь

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания работает хорошо, ПК функцианирует так как нужно (показано на видео)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка довольнатаки быстрая,упакован товар хорошо.Блоки этой фирмы покупаю не первый раз отличное железо! Большое спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже ни один десяток штук, моё впечатление крайне положительное. Мягкие провода, самое главное черные. Неплохая компонентная база, все нужны защитные имеются - спасибо ГлубокомуОхлаждению;)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья Е.

Достоинства:


Комментарий:
пф покупаю не первый раз. всё хорошо. По 12ти вольтной выдаёт 12. бп довольно надёжный. Фото увы, нету. Делал в спешке, снимать было некогда. Мб с телефона добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Аркадий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не в первый раз , более 60 штук взял , советую , бюджетные сборки



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, работает тихо. не гудит. досель не гудит
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Алина Альбертовна

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно работает . Только запах был странный при включении, разобрала оказалось в корпусе были кусочки кала меня все устраивает, все супер спасибо
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
Именитый и надёжный бренд, установили сами, все замечательно работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Lev K.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке. Очень красивая черная оплётка. Удобно делать кабельменеджмент
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Ахтямов Р.

Достоинства:


Комментарий:
обычный лоубюджет БП с китайскими кондерами. Подойдёт для ультрабюджетных маложрущих сборок. Срок службы 3-5 лет в среднем. Потом кондеры вздуваются и теряют ёмкость
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Гусиный кусь

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания работает хорошо, ПК функцианирует так как нужно (показано на видео)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка довольнатаки быстрая,упакован товар хорошо.Блоки этой фирмы покупаю не первый раз отличное железо! Большое спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже ни один десяток штук, моё впечатление крайне положительное. Мягкие провода, самое главное черные. Неплохая компонентная база, все нужны защитные имеются - спасибо ГлубокомуОхлаждению;)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья Е.

Достоинства:


Комментарий:
пф покупаю не первый раз. всё хорошо. По 12ти вольтной выдаёт 12. бп довольно надёжный. Фото увы, нету. Делал в спешке, снимать было некогда. Мб с телефона добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Аркадий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не в первый раз , более 60 штук взял , советую , бюджетные сборки


Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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