Блок питания Deepcool PF550 80+ RET
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания Deepcool PF550 80+ RET
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, работает тихо. не гудит. досель не гудит
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно работает . Только запах был странный при включении, разобрала оказалось в корпусе были кусочки кала меня все устраивает, все супер спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Именитый и надёжный бренд, установили сами, все замечательно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке. Очень красивая черная оплётка. Удобно делать кабельменеджмент
Достоинства:
Комментарий:
обычный лоубюджет БП с китайскими кондерами. Подойдёт для ультрабюджетных маложрущих сборок. Срок службы 3-5 лет в среднем. Потом кондеры вздуваются и теряют ёмкость
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания работает хорошо, ПК функцианирует так как нужно (показано на видео)
Достоинства:
Комментарий:
Доставка довольнатаки быстрая,упакован товар хорошо.Блоки этой фирмы покупаю не первый раз отличное железо! Большое спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже ни один десяток штук, моё впечатление крайне положительное. Мягкие провода, самое главное черные. Неплохая компонентная база, все нужны защитные имеются - спасибо ГлубокомуОхлаждению;)
Достоинства:
Комментарий:
пф покупаю не первый раз. всё хорошо. По 12ти вольтной выдаёт 12. бп довольно надёжный. Фото увы, нету. Делал в спешке, снимать было некогда. Мб с телефона добавлю.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже не в первый раз , более 60 штук взял , советую , бюджетные сборки
Блок питания Deepcool PF550 80+ RET - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF550 80+ RET
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, работает тихо. не гудит. досель не гудит
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно работает . Только запах был странный при включении, разобрала оказалось в корпусе были кусочки кала меня все устраивает, все супер спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Именитый и надёжный бренд, установили сами, все замечательно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все в порядке. Очень красивая черная оплётка. Удобно делать кабельменеджмент
Достоинства:
Комментарий:
обычный лоубюджет БП с китайскими кондерами. Подойдёт для ультрабюджетных маложрущих сборок. Срок службы 3-5 лет в среднем. Потом кондеры вздуваются и теряют ёмкость
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания работает хорошо, ПК функцианирует так как нужно (показано на видео)
Достоинства:
Комментарий:
Доставка довольнатаки быстрая,упакован товар хорошо.Блоки этой фирмы покупаю не первый раз отличное железо! Большое спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже ни один десяток штук, моё впечатление крайне положительное. Мягкие провода, самое главное черные. Неплохая компонентная база, все нужны защитные имеются - спасибо ГлубокомуОхлаждению;)
Достоинства:
Комментарий:
пф покупаю не первый раз. всё хорошо. По 12ти вольтной выдаёт 12. бп довольно надёжный. Фото увы, нету. Делал в спешке, снимать было некогда. Мб с телефона добавлю.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже не в первый раз , более 60 штук взял , советую , бюджетные сборки