Блок питания Digma ATX 750W DPSU-750W-WH 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 750W DPSU-750W-WH 80 Plus White
Блок питания Digma - это надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее мощное и стабильное питание. Оснащен одним вентилятором размером 120 мм, который обеспечивает активное охлаждение и стабильную работу энергозависимых компонентов. С общей мощностью в 750 Вт, этот блок питания способен поддерживать даже мощные игровые и рабочие системы. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов для ПК. Блок питания Digma поддерживает разъемы питания материнской платы 20+4 pin, а также процессора 4+4 pin, что гарантирует совместимость с широким спектром материнских плат и процессоров. Он также предлагает три разъема питания для видеокарты 6+2 pin, что позволяет без проблем устанавливать современные графические ускорители. Шесть разъемов SATA обеспечивают отличную гибкость для подключения множества накопителей. Хотя у блока питания Digma нет отстегивающихся кабелей, его сертификация 80 PLUS Standard подтверждает эффективность и экономичность энергопотребления. Изготовленный в Китае, этот блок питания предназначен для использования в персональных компьютерах и отвечает высоким стандартам надежности и производительности, свойственным бренду Digma.
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