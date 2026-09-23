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Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)

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Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 1
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 2
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 3
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 4
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 5
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 6
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 7
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 1
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 2
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 3
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 4
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 5
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 6
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 7
  • Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)
3 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х8
Вес, г.
500

Описание товара Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)

Интересное и недорогое решение, подходящее для оснащения игрового ПК.?Данная модель отмечена сертификатом 80 Plus Bronze, который получают только энергоэффективные блоки питания европейского уровня.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Интересное и недорогое решение, подходящее для оснащения игрового ПК.?Данная модель отмечена сертификатом 80 Plus Bronze, который получают только энергоэффективные блоки питания европейского уровня.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300) - купить по цене 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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