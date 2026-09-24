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Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)

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Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 1
Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 2
Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 3
Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 4
Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
  • Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 1
  • Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 2
  • Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 3
  • Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 4
  • Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
300

Описание товара Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)

Блоки питания Ubiquiti представляют собой надежное решение для питания сетевого оборудования. Данная модель обладает мощностью 60 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств. Благодаря своему компактному дизайну и весу всего 0,299 кг, блок питания легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая максимальную гибкость при установке. Известный своим высоким качеством и долговечностью, бренд Ubiquiti гарантирует стабильную работу сетевых решений, делая этот блок питания идеальным выбором для домашних и офисных сетей.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Блок питания
Мощность, Вт
60
Сертификат 80 PLUS
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания Ubiquiti представляют собой надежное решение для питания сетевого оборудования. Данная модель обладает мощностью 60 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств. Благодаря своему компактному дизайну и весу всего 0,299 кг, блок питания легко интегрируется в любую рабочую среду, обеспечивая максимальную гибкость при установке. Известный своим высоким качеством и долговечностью, бренд Ubiquiti гарантирует стабильную работу сетевых решений, делая этот блок питания идеальным выбором для домашних и офисных сетей.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W) – стоимость товара 3940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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