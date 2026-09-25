Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] черный – оснащение для игровых и универсальных ПК. Номинальная мощность устройства равна 600 Вт. Показатель достаточен для стабильной работы многоядерного процессора, геймерского видеоадаптера со средним энергопотреблением, нескольких накопителей, плат расширения и других системных компонентов. Широкую совместимость устройства с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. 3 универсальных коннектора 4-pin Molex используются для подключения корпусных вентиляторов, фронтальных панелей и других комплектующих. Блок питания ZALMAN ZM600-LX3 [ZM600-LX3] поддерживает автоматическую регулировку частоты вращения вентилятора. При низких нагрузках его скорость падает и БП работает со сниженным уровнем шума. Источник питания соответствует самому распространенному форм-фактору – ATX. Устройство с размерами 140x150x86 мм подходит для установки почти в любые полноразмерные корпуса. Энергоэффективность БП повышает активный корректор коэффициента мощности. Модель поддерживает основные технологии защиты – OPP, OVP, SCP и UVP.
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