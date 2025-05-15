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Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W

26 Отзывы
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Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 1
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 2
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 3
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 4
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 5
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 6
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 5
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 6
  • Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501838
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Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
29х20х14
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W

Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания просто супер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания. Уже третий 1stplayer покупаемый мной, не одной жалобы не услышал. Обещает долгую без проблемную работу!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вадим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивила упаковка, как в премиум сегменте. Все красиво упаковано, приятно держать в руках. По работе нареканий нет. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Установил, пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
исправен, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок. Тихий, красивый, под нагрузкой на системе, пожирающей 480 Вт живёт вполне уверенно, при условии что в корпусе температура воздуха под нагрузкой доходит до 50 градусов
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,пришёл раньше срока.Сам бп хороший,2месяца-полет нормальный.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший БП. Работает тихо. Свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП. По вольтажу все как и заявлено. Да, щелкает релюшка защиты. Критично? Нет конечно. Зато знаешь, что она работает
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
СЕРГЕЙ З.

Достоинства:


Комментарий:
Все здорово. Получил в Питере в пункте на следующий день после оплаты. Упаковка целая, смотрится солидно, содержимое соответствует заявке. Поставил в системник, пока все работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя недели 2 пользования появился этот звук, не знаю критично это или нет. Дополняю, на данный момент треск изчез сам собой, надеюсь больше не возникнет подобного, а так в целом блок отличный!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Михаил У.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше чем было указано.Рабочий
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, подключил, работает. Сколько протянет-проверим)
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
через 2 месяца стал издавать писк . Сборка ryzen 5 5600 и rx 6600
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ростислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, через год видно будет, а так проблем нет дополняю: БП отличный 3 раза перебои выдерживал, даже разгон, просто лучший и бюджетной БП
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно. странные щелчки при включении и выключении компа, но судя по отзывам так у многих и это норма. неприятный запах китайского пластика. Питает 12400 и 3070 без проблем, не шумит
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Александра Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает вроде нормально пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Islam V.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания! Коробка пришла без вмятин,подошел отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз во второй комп, недавно спас от низкого напряжения, все жалуются на китайские конденсаторы, мол умирают через пол года, поэтому советую быть осторожнее, но у меня пока все хорошо, за свою цену блок хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
классный блок питания,стоит вместе с rx 6750 gre
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыну, с учётом бонусов получилось хорошо. Спасибо продавцу за очень аккуратную упаковку и быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично: и упаковано и комп запустился без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок. RX580 8Gb работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Ярослав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, не шумит, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Пришёл без доп упаковки, но все целое.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Жевлаков А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный за свою цену блок питания. При открытии был довольно резкий запах то ли пластика, то ли чего еще, который выветрился, когда я оставил его открытым на сутки. Тихий, но слишком много проводов для жестких дисков, из-за чего задняя крышка еле закрылась, так что смотрите сами



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
блок питания просто супер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания. Уже третий 1stplayer покупаемый мной, не одной жалобы не услышал. Обещает долгую без проблемную работу!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Вадим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно удивила упаковка, как в премиум сегменте. Все красиво упаковано, приятно держать в руках. По работе нареканий нет. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Установил, пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
исправен, работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок. Тихий, красивый, под нагрузкой на системе, пожирающей 480 Вт живёт вполне уверенно, при условии что в корпусе температура воздуха под нагрузкой доходит до 50 градусов
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,пришёл раньше срока.Сам бп хороший,2месяца-полет нормальный.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший БП. Работает тихо. Свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный БП. По вольтажу все как и заявлено. Да, щелкает релюшка защиты. Критично? Нет конечно. Зато знаешь, что она работает
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
СЕРГЕЙ З.

Достоинства:


Комментарий:
Все здорово. Получил в Питере в пункте на следующий день после оплаты. Упаковка целая, смотрится солидно, содержимое соответствует заявке. Поставил в системник, пока все работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Даниил С.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя недели 2 пользования появился этот звук, не знаю критично это или нет. Дополняю, на данный момент треск изчез сам собой, надеюсь больше не возникнет подобного, а так в целом блок отличный!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Михаил У.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше чем было указано.Рабочий
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, подключил, работает. Сколько протянет-проверим)
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
через 2 месяца стал издавать писк . Сборка ryzen 5 5600 и rx 6600
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ростислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, через год видно будет, а так проблем нет дополняю: БП отличный 3 раза перебои выдерживал, даже разгон, просто лучший и бюджетной БП
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно. странные щелчки при включении и выключении компа, но судя по отзывам так у многих и это норма. неприятный запах китайского пластика. Питает 12400 и 3070 без проблем, не шумит
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Александра Л.

Достоинства:


Комментарий:
работает вроде нормально пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Islam V.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания! Коробка пришла без вмятин,подошел отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз во второй комп, недавно спас от низкого напряжения, все жалуются на китайские конденсаторы, мол умирают через пол года, поэтому советую быть осторожнее, но у меня пока все хорошо, за свою цену блок хороший
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
классный блок питания,стоит вместе с rx 6750 gre
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыну, с учётом бонусов получилось хорошо. Спасибо продавцу за очень аккуратную упаковку и быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично: и упаковано и комп запустился без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок. RX580 8Gb работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Ярослав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, не шумит, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Пришёл без доп упаковки, но все целое.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Жевлаков А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный за свою цену блок питания. При открытии был довольно резкий запах то ли пластика, то ли чего еще, который выветрился, когда я оставил его открытым на сутки. Тихий, но слишком много проводов для жестких дисков, из-за чего задняя крышка еле закрылась, так что смотрите сами


Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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