Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501838
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
29х20х14
Вес, кг.
2.2
Описание товара Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Достоинства:
Комментарий:
блок питания просто супер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания. Уже третий 1stplayer покупаемый мной, не одной жалобы не услышал. Обещает долгую без проблемную работу!
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивила упаковка, как в премиум сегменте. Все красиво упаковано, приятно держать в руках. По работе нареканий нет. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Установил, пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
исправен, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок. Тихий, красивый, под нагрузкой на системе, пожирающей 480 Вт живёт вполне уверенно, при условии что в корпусе температура воздуха под нагрузкой доходит до 50 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришёл раньше срока.Сам бп хороший,2месяца-полет нормальный.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший БП. Работает тихо. Свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП. По вольтажу все как и заявлено. Да, щелкает релюшка защиты. Критично? Нет конечно. Зато знаешь, что она работает
Достоинства:
Комментарий:
Все здорово. Получил в Питере в пункте на следующий день после оплаты. Упаковка целая, смотрится солидно, содержимое соответствует заявке. Поставил в системник, пока все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спустя недели 2 пользования появился этот звук, не знаю критично это или нет. Дополняю, на данный момент треск изчез сам собой, надеюсь больше не возникнет подобного, а так в целом блок отличный!
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше чем было указано.Рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Получил, подключил, работает. Сколько протянет-проверим)
Достоинства:
Комментарий:
через 2 месяца стал издавать писк . Сборка ryzen 5 5600 и rx 6600
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, через год видно будет, а так проблем нет дополняю: БП отличный 3 раза перебои выдерживал, даже разгон, просто лучший и бюджетной БП
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно. странные щелчки при включении и выключении компа, но судя по отзывам так у многих и это норма. неприятный запах китайского пластика. Питает 12400 и 3070 без проблем, не шумит
Достоинства:
Комментарий:
работает вроде нормально пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания! Коробка пришла без вмятин,подошел отлично
Достоинства:
Комментарий:
покупаю второй раз во второй комп, недавно спас от низкого напряжения, все жалуются на китайские конденсаторы, мол умирают через пол года, поэтому советую быть осторожнее, но у меня пока все хорошо, за свою цену блок хороший
Достоинства:
Комментарий:
классный блок питания,стоит вместе с rx 6750 gre
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну, с учётом бонусов получилось хорошо. Спасибо продавцу за очень аккуратную упаковку и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично: и упаковано и комп запустился без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок. RX580 8Gb работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, не шумит, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все отлично. Пришёл без доп упаковки, но все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный за свою цену блок питания. При открытии был довольно резкий запах то ли пластика, то ли чего еще, который выветрился, когда я оставил его открытым на сутки. Тихий, но слишком много проводов для жестких дисков, из-за чего задняя крышка еле закрылась, так что смотрите сами
Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer Premium PS-600AX 600W
Достоинства:
Комментарий:
блок питания просто супер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания. Уже третий 1stplayer покупаемый мной, не одной жалобы не услышал. Обещает долгую без проблемную работу!
Достоинства:
Комментарий:
Приятно удивила упаковка, как в премиум сегменте. Все красиво упаковано, приятно держать в руках. По работе нареканий нет. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Установил, пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
исправен, работает как надо.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок. Тихий, красивый, под нагрузкой на системе, пожирающей 480 Вт живёт вполне уверенно, при условии что в корпусе температура воздуха под нагрузкой доходит до 50 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая,пришёл раньше срока.Сам бп хороший,2месяца-полет нормальный.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший БП. Работает тихо. Свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный БП. По вольтажу все как и заявлено. Да, щелкает релюшка защиты. Критично? Нет конечно. Зато знаешь, что она работает
Достоинства:
Комментарий:
Все здорово. Получил в Питере в пункте на следующий день после оплаты. Упаковка целая, смотрится солидно, содержимое соответствует заявке. Поставил в системник, пока все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спустя недели 2 пользования появился этот звук, не знаю критично это или нет. Дополняю, на данный момент треск изчез сам собой, надеюсь больше не возникнет подобного, а так в целом блок отличный!
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше чем было указано.Рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Получил, подключил, работает. Сколько протянет-проверим)
Достоинства:
Комментарий:
через 2 месяца стал издавать писк . Сборка ryzen 5 5600 и rx 6600
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, через год видно будет, а так проблем нет дополняю: БП отличный 3 раза перебои выдерживал, даже разгон, просто лучший и бюджетной БП
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно. странные щелчки при включении и выключении компа, но судя по отзывам так у многих и это норма. неприятный запах китайского пластика. Питает 12400 и 3070 без проблем, не шумит
Достоинства:
Комментарий:
работает вроде нормально пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания! Коробка пришла без вмятин,подошел отлично
Достоинства:
Комментарий:
покупаю второй раз во второй комп, недавно спас от низкого напряжения, все жалуются на китайские конденсаторы, мол умирают через пол года, поэтому советую быть осторожнее, но у меня пока все хорошо, за свою цену блок хороший
Достоинства:
Комментарий:
классный блок питания,стоит вместе с rx 6750 gre
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыну, с учётом бонусов получилось хорошо. Спасибо продавцу за очень аккуратную упаковку и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично: и упаковано и комп запустился без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок. RX580 8Gb работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, не шумит, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все отлично. Пришёл без доп упаковки, но все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный за свою цену блок питания. При открытии был довольно резкий запах то ли пластика, то ли чего еще, который выветрился, когда я оставил его открытым на сутки. Тихий, но слишком много проводов для жестких дисков, из-за чего задняя крышка еле закрылась, так что смотрите сами