Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN
**Блок питания ПК Zalman ZM500-GV2SE — надёжность и эффективность для вашего компьютера!** Обеспечьте свой ПК стабильным и надёжным питанием с блоком питания Zalman ZM500-GV2SE. Этот блок питания сочетает в себе высокую производительность и качество сборки, что делает его отличным выбором для любой системы. **Основные характеристики:** * номинальная мощность: 500 Вт; * форм-фактор: ATX; * система охлаждения: один вентилятор диаметром 120 мм; * соответствие стандартам: Cybenetics Silver, 80PLUS Bronze; * версия ATX 12V: 2.52; * тип PFC: активный; * количество разъёмов 6 + 2pin PCI-E: 2 шт.; * количество силовых модулей: 1. **Преимущества:** * высокая эффективность и стабильность работы; * надёжная защита компонентов вашего ПК; * стильный чёрный цвет, который гармонично впишется в любой системный блок. С блоком питания Zalman ZM500-GV2SE ваш компьютер будет получать стабильное и надёжное питание, что особенно важно для производительных систем. Выберите качество и надёжность — выберите Zalman!
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 3xMolex, 6xSATA, GV2 SE 500W, ZM500-GV2SE ZALMAN