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Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W

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Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 1
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 2
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 3
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 4
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 5
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 6
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 1
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 2
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 3
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 4
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 5
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 6
  • Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
3 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, г.
160

Описание товара Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W

Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания 1stPlayer PS-700FK 700W - стоимость товара 3790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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